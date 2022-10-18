СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

Турция провела испытания собственной баллистической ракеты над Черным морем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о баллистической ракете малой дальности.

По данным источников агентства, пуск ракеты бы произведен с территории аэропорта около города Ризе, она пролетела 561 километр и упала у берега порта.

СМИ: Конфликт Турции и Греции может привести к расколу НАТО

Ранее главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заявил, что конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО. По словам корреспондента, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с «растущими политическими и экономическими трудностями» перед выборами 2023 года. Поэтому турецкий лидер «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Баллистическая РакетаТурция
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