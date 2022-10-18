СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

Ранее главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заявил, что конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО. По словам корреспондента, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с «растущими политическими и экономическими трудностями» перед выборами 2023 года. Поэтому турецкий лидер «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

