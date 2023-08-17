СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс
Турция взяла в длительную аренду порт Хомс в Ливии, где планирует создать свою военную базу. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Как пишет портал Haber7 со ссылкой на источники, Анкара арендовала порт на 99 лет. С помощью будущей военной базы Турция планирует укрепить суверенитет в Восточном Средиземноморье и усилить контроль над территориальными водами республики, указывает Ura.ru.
«На военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить ... национальные комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех операции в Ливии», — отмечает издание.
В свою очередь портал Sanayi ve Savunma сообщил в соцсети X (новое название Twitter), что соглашение об аренде порта подпишут во время визита в Триполи делегации из Турции во главе с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Официальных комментариев от турецких властей пока не последовало.
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