СМИ: Турцию разозлил ролик украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами

Видеоролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у жителей Турции. Об этом пишет портал 100TV.

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По данным издания, в видео показана группа украинцев, при этом в подписи к ролику отмечается, что «турки стали иностранцами в Анталье».

На публикацию резко отреагировали жители всей Турции. После начала специальной военной операции многие украинцы переселились в турецкие города, в частности, в Анталью и ее окрестности. Местные жители оказали гостеприимство беженцам, поэтому скандальный ролик блогеров «взбесил Турцию».

Впоследствии аккаунт, на котором было опубликовано видео, удалили.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:БлогерыУкраинаТурция
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