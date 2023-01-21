СМИ: Турцию разозлил ролик украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами
Видеоролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у жителей Турции. Об этом пишет портал 100TV.
По данным издания, в видео показана группа украинцев, при этом в подписи к ролику отмечается, что «турки стали иностранцами в Анталье».
На публикацию резко отреагировали жители всей Турции. После начала специальной военной операции многие украинцы переселились в турецкие города, в частности, в Анталью и ее окрестности. Местные жители оказали гостеприимство беженцам, поэтому скандальный ролик блогеров «взбесил Турцию».
Впоследствии аккаунт, на котором было опубликовано видео, удалили.
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