СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС

ЦРУ совместно с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен заложников ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля бригадного генерала Даниэля Хагари.

Накануне этот вопрос обсуждался в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильяма Бернса.

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Американские власти считают, что ответственность за гибель детей в секторе Газа несет радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, ХАМАС подвергает угрозе семьи с детьми, не позволяя им выйти из Газы. Отмечается, что в числе более чем 240 заложников есть дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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