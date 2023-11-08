СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС
ЦРУ совместно с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен заложников ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля бригадного генерала Даниэля Хагари.
Накануне этот вопрос обсуждался в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильяма Бернса.
Американские власти считают, что ответственность за гибель детей в секторе Газа несет радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, ХАМАС подвергает угрозе семьи с детьми, не позволяя им выйти из Газы. Отмечается, что в числе более чем 240 заложников есть дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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