СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС

Американские власти считают, что ответственность за гибель детей в секторе Газа несет радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, ХАМАС подвергает угрозе семьи с детьми, не позволяя им выйти из Газы. Отмечается, что в числе более чем 240 заложников есть дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

