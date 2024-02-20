СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа конфисковала 250 млн долларов, сообщает телеканал I24 News со ссылкой на военные источники.
По данным канала, операция была направлена против средств радикального палестинского движения ХАМАС.
Уточняется, что операция продлилась 48 часов, были изъяты средства, найденные в 12 взломанных сейфах.
Ранее представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова заявила, что из сектора Газа были выведены две из четырех дивизий, задействованных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru