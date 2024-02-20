СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа конфисковала 250 млн долларов, сообщает телеканал I24 News со ссылкой на военные источники.

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По данным канала, операция была направлена ​​против средств радикального палестинского движения ХАМАС.

Уточняется, что операция продлилась 48 часов, были изъяты средства, найденные в 12 взломанных сейфах.

Ранее представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова заявила, что из сектора Газа были выведены две из четырех дивизий, задействованных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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