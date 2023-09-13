СМИ: Трое финнов планировали убить экс-премьера Марин
Граждан Финляндии заподозрили в подготовке к покушению на бывшего премьер-министра страны Санну Марин. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
По данным издания, рассмотрение судебного дела с участием трёх финнов, которых обвинили в преступлениях с террористическими намерениями, проходит в городе Лахти. Полиция подозревает, что для осуществления терактов они сформировали радикальную антииммиграционную крайне правую группу.
Стражи порядка подозревают мужчин в создании оружия с помощью 3D-печати, были конфискованы четыре подобных экземпляра, а также более полутора тысяч патронов к нему. В газете отметили, что функциональность изъятого оружия может быть оспорена в суде.
Также в Helsingin Sanomat написали, что в домах обвиняемых были найдены списки других потенциальных целей, в том числе представителей власти и активистов.
Ранее правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин ушло в отставку, так как их Социал-демократическая партия, на выборах стала лишь третьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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