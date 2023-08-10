СМИ: Трамп возмутился из-за передачи прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter

Из обнародованных судебных материалов следует, что еще в начале года Twitter получил предписание предоставить сотрудникам министерства юстиции «данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump». Компания выполнила требование с опозданием, за что выплатила штраф в 350 тысяч долларов.

«Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права», — написал Трамп в Truth Social. Он усомнился в том, что в Соединенных Штатах еще действует первая поправка к конституции о защите свободы слова.

Ранее политик заявил, что ведущая дело судья была связана с сыном Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

