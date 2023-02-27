СМИ: Связи России и Китая в космосе ухудшились

По словам обозревателей агентства, Китай и Россия сообщили о заключении соглашения о совместной деятельности по освоению Луны и создании лунной базы. Однако на Международном космическом конгрессе, прошедшем в сентябре 2022 года, представители Пекина впервые не упомянули о том, что Россия принимала участие при обсуждении данного проекта. Ту же позицию занимают в своих заявлениях официальные правительственные СМИ.

Кроме того, Bloomberg сообщило, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов посетит Китай на этой неделе с целью получить у китайского правительства подтверждение о дальнейшей работе над совместной программой. Обозреватели полагают, что это вряд ли изменит траекторию отношений двух государств, поскольку Китай уже доказал возможность действовать самостоятельно.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что российская орбитальная станция не сможет решить задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой сегодня. Об этом сообщило агентство НСН.

