СМИ: судья пригрозил вывести Трампа из зала заседаний

После очередной жалобы адвоката женщины судья попросил политика не нарушать порядок. Ее юрист уверяет, что во время выступления писательницы Трамп комментировал ее слова, заявляя, что это «мошенничество» и «охота на ведьм».

Как заявил судья, политик может лишиться права присутствовать на заседании, если будет нарушать порядок.

Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Тем временем, в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

