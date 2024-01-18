СМИ: судья пригрозил вывести Трампа из зала заседаний
В США судья Льюис Каплан пригрозил вывести экс-главу Белого дома Дональда Трампа из зала заседаний, в котором слушается дело писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей бывшего президента в клевете и изнасиловании, сообщает CNN.
После очередной жалобы адвоката женщины судья попросил политика не нарушать порядок. Ее юрист уверяет, что во время выступления писательницы Трамп комментировал ее слова, заявляя, что это «мошенничество» и «охота на ведьм».
Как заявил судья, политик может лишиться права присутствовать на заседании, если будет нарушать порядок.
Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.
Тем временем, в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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