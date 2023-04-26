СМИ: стремление сокрушить российскую экономику путем торговой блокады приведет Запад к краху

По данным издания, западные страны зашли в тупик, вводя ограничения против Москвы. Теперь речь идет о введении «самоубийственных ограничений», с тем, чтобы усилить давление, лишая мир возможности остановить кризисы и войны.

При этом полный запрет на экспорт будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. Это будет связано с тем, что мир столкнется с более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, говорится в статье.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.

