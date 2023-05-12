СМИ: стратегия Запада провалилась из-за отказа ряда стран вступать в конфликт с Москвой
Планы западных стран потерпели крах из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против Москвы, сообщает The Spectator.
По данным издания, у незападных стран нет желания вводить ограничения не только против России, но и русских олигархов. Капитуляция РФ перед Западом потерпела крах.
Как отмечается в статье, завышенные ожидания по снижению российской экономики были у Международного валютного фонда, который в обновленном прогнозе заявил о предстоящем экономическом росте страны на 0,7% по итогам этого года.
Экономика выстояла и переориентировалась с Запада на Восток и Юг.
Как заявил Центробанк России, рост ВВП во II квартале составит 4,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru