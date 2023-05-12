СМИ: стратегия Запада провалилась из-за отказа ряда стран вступать в конфликт с Москвой

По данным издания, у незападных стран нет желания вводить ограничения не только против России, но и русских олигархов. Капитуляция РФ перед Западом потерпела крах.

Как отмечается в статье, завышенные ожидания по снижению российской экономики были у Международного валютного фонда, который в обновленном прогнозе заявил о предстоящем экономическом росте страны на 0,7% по итогам этого года.

Экономика выстояла и переориентировалась с Запада на Восток и Юг.

Как заявил Центробанк России, рост ВВП во II квартале составит 4,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

