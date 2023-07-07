СМИ: США рискуют утратить влияние в арктическом регионе

Вашингтон может потерять влияние в арктическом регионе, если не будут предпринимать более активных шагов, сообщает The Washington Post.

МИД РФ не исключил эскалации конфликта между НАТО и Россией в Арктике

По данным издания, стратегические соперники Соединенных Штатов «быстро продвигаются к доминированию в регионе». Россия в последнее время «вновь открыла и модернизировала до 50 баз времен холодной войны вдоль северного побережья». А Китай занимается инвестированием в проекты по производству сжиженного природного газа на севере России. Кроме того, Индия инвестировала в энергетические и минеральные ресурсы в Арктике.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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