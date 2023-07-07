СМИ: США рискуют утратить влияние в арктическом регионе
Вашингтон может потерять влияние в арктическом регионе, если не будут предпринимать более активных шагов, сообщает The Washington Post.
По данным издания, стратегические соперники Соединенных Штатов «быстро продвигаются к доминированию в регионе». Россия в последнее время «вновь открыла и модернизировала до 50 баз времен холодной войны вдоль северного побережья». А Китай занимается инвестированием в проекты по производству сжиженного природного газа на севере России. Кроме того, Индия инвестировала в энергетические и минеральные ресурсы в Арктике.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru