СМИ: США прекратили полеты стратегических беспилотников над Черным морем
США прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper, перехваченным над акваторией российскими самолетами Су-27. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным портала Flightradar24, последний раз Global Hawk пролетал над Черным морем напротив берегов Крыма 21 марта, пишет РИА ФАН. С тех пор американские беспилотники не заходили в этот район, отмечает RT. С 21 марта по 20 апреля базирующиеся на Сицилии Global Hawk совершили только три полета на расстоянии более чем 400 километров от Крыма.
Источник РИА Новости подтвердил, что последний полет стратегического беспилотника США над Черным морем вблизи Крыма выполнялся 21 марта.
«После инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Черного моря 14 марта, было выполнено еще только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 марта и 21 марта», — указал собеседник агентства.
Летательные аппараты оставались на дальности не менее 140 километров от южного берега Крыма.
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