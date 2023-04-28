СМИ: США обеспокоены потерей контроля над ударами ВСУ вглубь России

Путин: Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение

Посол США в РФ признала, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в одной из низших точек

Россия обогнала Америку по производству минеральных удобрений

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы программы

Россиян ждут длинные выходные