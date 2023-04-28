СМИ: США обеспокоены потерей контроля над ударами ВСУ вглубь России
США опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут спровоцировать опасную эскалацию. Об этом пишет обозреватель Spectator Марк Галеотти.
Автор отмечает, что Вашингтон прилагает усилия, чтобы удержать украинскую сторону от «действий, чреватых эскалацией», но не всегда успешно, пишет Ura.ru. В Белом доме неоднократно заявляли об обеспокоенности амбициями спецслужб Украины.
В материале указано, что нежелание США поставлять определенные виды оружия частично объясняется попытками ограничить возможности Киева по проведению атак вглубь РФ. По мнению автора, амбициозные «ястребы» со временем могут стать проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и усугубить кризис, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru