СМИ: США нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня»
США не могут ничего противопоставить российской ядерной торпеде «Посейдон» — «оружию Судного дня». Об этом пишет Yahoo News Japan.
В материале отмечается, что «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров. При этом высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра, и в случае взрыва на город обрушилась бы волна выше этих строений.
По словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, российская ядерная торпеда обладает почти неограниченным радиусом действия, и перехват «Посейдона» обычными ракетами с ограниченной дальностью затруднителен.
Издание резюмирует, что у Соединенных Штатов нет сравнимого по характеристикам оружия, поэтому торпеда представляет для США серьезную угрозу.
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