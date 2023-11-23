СМИ: США не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на границе
23 ноября 202303:02
Американские власти не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту возле границы с Канадой, сообщает CNN со ссылкой на заявление губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.
По ее словам, в настоящее время нет никаких признаков террористической атаки.
Канада приняла решение временно закрыть участок границы с США в районе Радужного моста, где ранее прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru