СМИ: США не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на границе

Американские власти не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на мосту возле границы с Канадой, сообщает CNN со ссылкой на заявление губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

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По ее словам, в настоящее время нет никаких признаков террористической атаки.

Канада приняла решение временно закрыть участок границы с США в районе Радужного моста, где ранее прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВзрывыКанадаСША

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