СМИ: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая
2 марта 202302:10
Власти Соединенных Штатов пытаются заручиться поддержкой своих близких союзников, чтобы ввести санкции против Пекина в случае, если китайские власти окажут военную поддержку России, сообщает Reuters.
В настоящее время консультации находятся на предварительном этапе. Вашингтон особенно рассчитывает на страны G7. Пока неизвестно о характере возможных ограничений.
Ранее США предупредили Китай о последствиях поддержки России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru