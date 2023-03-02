СМИ: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая

Власти Соединенных Штатов пытаются заручиться поддержкой своих близких союзников, чтобы ввести санкции против Пекина в случае, если китайские власти окажут военную поддержку России, сообщает Reuters.

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В настоящее время консультации находятся на предварительном этапе. Вашингтон особенно рассчитывает на страны G7. Пока неизвестно о характере возможных ограничений.

Ранее США предупредили Китай о последствиях поддержки России.

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ФОТО: РИА Новости
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