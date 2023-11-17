СМИ: США и ЕС могут разместить силы ООН в Газе после окончания конфликта

Официальные лица рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, его полномочия могут быть расширены исходя из опыта других миротворческих миссий в мире, среди которых развертывания сил ООН на Гаити и в Сомали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неработоспособности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне конфликта в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

