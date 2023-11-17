СМИ: США и ЕС могут разместить силы ООН в Газе после окончания конфликта

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают возможность размещения сил ООН в секторе Газа после окончания конфликта, сообщает Bloomberg.

В Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян

Официальные лица рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, его полномочия могут быть расширены исходя из опыта других миротворческих миссий в мире, среди которых развертывания сил ООН на Гаити и в Сомали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неработоспособности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне конфликта в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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