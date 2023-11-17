СМИ: США и ЕС могут разместить силы ООН в Газе после окончания конфликта
Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают возможность размещения сил ООН в секторе Газа после окончания конфликта, сообщает Bloomberg.
Официальные лица рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, его полномочия могут быть расширены исходя из опыта других миротворческих миссий в мире, среди которых развертывания сил ООН на Гаити и в Сомали.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неработоспособности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне конфликта в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором
- После частичного обрушения жилого дома в Астрахани заведено уголовное дело
- СМИ: США и ЕС могут разместить силы ООН в Газе после окончания конфликта
- Обрушение на руднике произошло в Забайкалье
- Байден не смог произнести слово на форуме АТЭС
- Госдеп: США и Китай обсуждают тему санкций против России
- Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии
- В Венесуэле заявили, что система «Мир» начала работу на территории всей страны
- СМИ: ставку льготной ипотеки хотят дифференцировать по регионам
- Армия Израиля: в «Аш-Шифе» найден вход в туннель и машина с оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru