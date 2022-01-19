СМИ: США готовят ограничения против «пророссийских сепаратистов в Киеве»

Вашингтон готовит введение финансовых ограничительных мер против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщает «РЕН ТВ».

В США представили новый проект санкций против России и лично Путина

Как считают в администрации США, данное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Москву. Предполагается, что подобные санкции применят к четырем физическим лицам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Официально о санкциях объявят 20 января.

Напомним, секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США заявили, что не исключают возможность исключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. По ее словам, эта возможность обсуждается с партнерами.

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