СМИ: США, Британия и Австралия отработали на учениях боевые действия против России

США, Великобритания и Австралия провели учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе. Об этом пишет газета Times.

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Маневры Project Convergence прошли в американской пустыне Мохаве. Учения проводились в два этапа: в ходе первого был отработан гипотетический конфликт на тихоокеанском острове.

Кроме того, в ходе второго этапа учений военные отработали «сухопутную войну» в Европе. Эта часть маневров прошла на американской военной базе Форт-Ирвин (штат Калифорния).

Times уточняет, что американские, британские и австралийские военные в ходе учений испытали новую боевую технику.

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:Военные УченияАвстралияВеликобританияСША
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