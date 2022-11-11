СМИ: США, Британия и Австралия отработали на учениях боевые действия против России
США, Великобритания и Австралия провели учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе. Об этом пишет газета Times.
Маневры Project Convergence прошли в американской пустыне Мохаве. Учения проводились в два этапа: в ходе первого был отработан гипотетический конфликт на тихоокеанском острове.
Кроме того, в ходе второго этапа учений военные отработали «сухопутную войну» в Европе. Эта часть маневров прошла на американской военной базе Форт-Ирвин (штат Калифорния).
Times уточняет, что американские, британские и австралийские военные в ходе учений испытали новую боевую технику.
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