СМИ: США, Британия и Австралия отработали на учениях боевые действия против России

Маневры Project Convergence прошли в американской пустыне Мохаве. Учения проводились в два этапа: в ходе первого был отработан гипотетический конфликт на тихоокеанском острове.

Кроме того, в ходе второго этапа учений военные отработали «сухопутную войну» в Европе. Эта часть маневров прошла на американской военной базе Форт-Ирвин (штат Калифорния).

Times уточняет, что американские, британские и австралийские военные в ходе учений испытали новую боевую технику.

