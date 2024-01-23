СМИ: Создание четвертой части игры «Ведьмак» начнется в течение года

Над новой версией «Ведьмака» будут трудиться около четырехсот человек, заявил генеральный директор студии Адам Бадовски.

В компании уточнили, что игра существует под кодовым названием Polaris. «Ведьмак 3» вышла в свет девять лет назад, и разошлась тиражом в более чем 50 миллионов копий.

Сроки выхода игры не уточняются, однако специалисты пришли к выводу, что четвертая часть появится в 2026 или 2027 году.

