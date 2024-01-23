СМИ: Создание четвертой части игры «Ведьмак» начнется в течение года
23 января 202418:44
Компания CD Projekt RED анонсировала создание четвертой части игры по вселенной «Ведьмака». Об этом пишет Reuters.
Над новой версией «Ведьмака» будут трудиться около четырехсот человек, заявил генеральный директор студии Адам Бадовски.
В компании уточнили, что игра существует под кодовым названием Polaris. «Ведьмак 3» вышла в свет девять лет назад, и разошлась тиражом в более чем 50 миллионов копий.
Сроки выхода игры не уточняются, однако специалисты пришли к выводу, что четвертая часть появится в 2026 или 2027 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru