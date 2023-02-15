СМИ: Союзники опоздали c помощью Украине в Артемовске

По сведениям авторов материала, ранее союзники Киева, в том числе и США, встретились в Брюсселе, чтобы обсудить поставки оружия Украине и тренировку солдат ВСУ. Однако в любом случае очевидно, что помогать Бахмуту уже слишком поздно, полагают журналисты.

Отмечается, что киевские власти все настойчивее пытаются убедить жителей Артемовска покинуть город. Это вполне может быть еще одним свидетельством того, что ВСУ готовятся к отступлению, полагает New York Times.

Ранее сообщалось, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска. Об этом сообщило агентство НСН.

