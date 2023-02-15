СМИ: Союзники опоздали c помощью Украине в Артемовске
Западные страны опоздали с поддержкой Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в своей статье заявили журналисты издания New York Times Стивен Эрлангер и Мэттью Мпоук Бигг.
По сведениям авторов материала, ранее союзники Киева, в том числе и США, встретились в Брюсселе, чтобы обсудить поставки оружия Украине и тренировку солдат ВСУ. Однако в любом случае очевидно, что помогать Бахмуту уже слишком поздно, полагают журналисты.
Отмечается, что киевские власти все настойчивее пытаются убедить жителей Артемовска покинуть город. Это вполне может быть еще одним свидетельством того, что ВСУ готовятся к отступлению, полагает New York Times.
Ранее сообщалось, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Армения заявила о готовности к установлению дипотношений с Турцией
- Капсулу времени с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году
- СМИ: Евросоюз может ввести штрафы против союзников России
- Боррель заявил, что предложит генсеку ООН быть посредником по Украине
- Лавров объяснил обвинения Молдавии в адрес России
- Освобожденный из колонии экс-президент Киргизии покинул страну
- «У кого сосуды уже»: Курильщики пострадают из-за пониженного давления
- Канадские танки Leopard для Украины прибыли в Польшу
- На Камчатке произошло третье за сутки землетрясение
- Марочко: Бои под Кременной и Артемовском сравнимы по интенсивности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru