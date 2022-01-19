СМИ: сотрудники МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалации

Сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании проинформировали о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки «к кризисному режиму» из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

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По его словам, это означает, что сотрудников внешнеполитического ведомства и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины. Также это является ответом Лондона на любую эскалацию напряженности, включая вариантами сдерживания и санкциями.

Как напоминает агентство, ранее «кризисный режим» вводился в экстренных ситуациях, таких как репатриация граждан в связи со вспышками коронавируса, а также выводом войск из Афганистана.

Напомним, глава британского Минобороны Бен Уоллес пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон. Он добавил, что визит может состояться в ближайшие несколько недель, подчеркнув, что на встрече будут обсуждаться общие опасения касательно безопасности.

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