СМИ: Сотни афганских силовиков сдались талибам вблизи границы с Таджикистаном

Сотни афганских сотрудников сил безопасности сдались боевикам «движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в районе города Кундуз, который расположен около границы с Таджикистаном. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на члена совета провинции города Амруддина Вали.

Реванш исламистов. Стрелков назвал неизбежным падение власти в Кабуле

По его словам, военнослужащие, полицейские и члены сил сопротивления сдались талибам со всем снаряжением.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, обещая при этом не переходить границу и не атаковать соседние государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры