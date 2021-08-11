СМИ: Сотни афганских силовиков сдались талибам вблизи границы с Таджикистаном
Сотни афганских сотрудников сил безопасности сдались боевикам «движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в районе города Кундуз, который расположен около границы с Таджикистаном. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на члена совета провинции города Амруддина Вали.
По его словам, военнослужащие, полицейские и члены сил сопротивления сдались талибам со всем снаряжением.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, обещая при этом не переходить границу и не атаковать соседние государства.
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