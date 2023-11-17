СМИ сообщили об ударе по американской авиабазе в Ираке

Шиитские формирования атаковали авиабазу Харир на севере Ирака, где находятся силы армии США. Об этом сообщает местное информационное агентство Shafaq news.

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Обстрелу подвергся аэропорт Харир, где расположена база. При этом не разрушения, возможные раненые и жертвы в сообщении не уточняются.

Авиабаза Харир неоднократно подвергалась нападениям со стороны шиитских военных группировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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