СМИ сообщили об ударе по американской авиабазе в Ираке
17 ноября 202312:25
Шиитские формирования атаковали авиабазу Харир на севере Ирака, где находятся силы армии США. Об этом сообщает местное информационное агентство Shafaq news.
Обстрелу подвергся аэропорт Харир, где расположена база. При этом не разрушения, возможные раненые и жертвы в сообщении не уточняются.
Авиабаза Харир неоднократно подвергалась нападениям со стороны шиитских военных группировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru