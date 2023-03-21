СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе вечером во вторник. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Отмечается, что в городе слышали несколько взрывов. Прозвучало оповещение о воздушной тревоге.

Также сигналы об угрозе с воздуха звучат в Харьковской области. Дополнительной информации не приводится.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее призвал лишить Украину доступа к Черному морю и взять под контроль Одессу. По его мнению, это даст гарантии безопасности полуострову, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывУкраинаОдесса

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