СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Отмечается, что в городе слышали несколько взрывов. Прозвучало оповещение о воздушной тревоге.

Также сигналы об угрозе с воздуха звучат в Харьковской области. Дополнительной информации не приводится.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее призвал лишить Украину доступа к Черному морю и взять под контроль Одессу. По его мнению, это даст гарантии безопасности полуострову, передает НСН.

