СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди
23 октября 202312:48
Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди расстались, пишет издание TMZ.
Источники сообщают, что пара разошлась без скандалов. В последнее время их часто замечали в разных городах. Брэди отдыхал на Яхте в Майями, в то время как Шейк проводила свое время в Нью-Йорке.
Отмечается, что во время отношения Ирина была частым гостем в нью-йоркских апартаментах спортсмена, при этом встречались они тайно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru