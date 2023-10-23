СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди

Источники сообщают, что пара разошлась без скандалов. В последнее время их часто замечали в разных городах. Брэди отдыхал на Яхте в Майями, в то время как Шейк проводила свое время в Нью-Йорке.

Отмечается, что во время отношения Ирина была частым гостем в нью-йоркских апартаментах спортсмена, при этом встречались они тайно.

Ранее жена Уилла Смита призналась, что не живет с ним семь лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

