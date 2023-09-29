СМИ: Си Цзиньпин может встретиться с Байденом на саммите АТЭС
29 сентября 202300:36
В ноябре в Сан-Франциско состоится саммит АТЭС, на котором могут встретиться председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, в настоящее время Пекин и Вашингтон обсуждают подготовку к встрече лидеров двух стран.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент Джо Байден надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином этой осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Си Цзиньпин может встретиться с Байденом на саммите АТЭС
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru