СМИ: Си Цзиньпин может встретиться с Байденом на саммите АТЭС

Как пишет издание, в настоящее время Пекин и Вашингтон обсуждают подготовку к встрече лидеров двух стран.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент Джо Байден надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином этой осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

