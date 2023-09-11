СМИ: Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Украины

Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Украины, сообщает swebbTV.

Столтенберг: Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО

Страна отличается от большинства государств Запада тем, что отправляет бывшей советской республики самое современное оружие, в то время как другие страны, как правило, заменяют или модернизируют свое вооружение, за счет того, что отдают Киеву старое.

Кроме того, Стокгольм не дает своим гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО, отмечает издание.

Ранее Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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