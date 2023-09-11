СМИ: Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Украины

Лавров: обвинять РФ в «сдаче» Карабаха не нужно

Косачев: саммит в Нью-Дели — это сигнал Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине миру уже откровенно надоели

СМИ: президент США Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке ВСУ ракет ATACMS

СМИ: в Марокко зафиксировали повторные толчки

На 79-м году жизни умер дирижер, народный артист России Евгений Бражник