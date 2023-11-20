СМИ: Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций против РФ

Не исключено, Швейцария присоединится к 12-му пакету санкций Евросоюза против Москвы, сообщают «Известия».

Госдеп: США и Китай обсуждают тему санкций против России

В настоящее время власти страны решают, будут ли они поддерживать ограничения, или проголосуют против них. По словам экспертов, если Берн и присоединится к санкциям, то лишь частично. Швейцарские власти могут проголосовать против ограничений, связанных с банковской тайной или конфискацией активов.

Присоединение к санкциям ЕС может отрицательно сказаться не только на экономике Швейцарии, но и на ее имидже.

Ранее стало известно, что Словакия не поддержит антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры