СМИ: Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций против РФ
Не исключено, Швейцария присоединится к 12-му пакету санкций Евросоюза против Москвы, сообщают «Известия».
В настоящее время власти страны решают, будут ли они поддерживать ограничения, или проголосуют против них. По словам экспертов, если Берн и присоединится к санкциям, то лишь частично. Швейцарские власти могут проголосовать против ограничений, связанных с банковской тайной или конфискацией активов.
Присоединение к санкциям ЕС может отрицательно сказаться не только на экономике Швейцарии, но и на ее имидже.
Ранее стало известно, что Словакия не поддержит антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru