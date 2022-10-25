СМИ: Саудовский принц усомнился в умственных способностях Байдена
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в личных беседах высмеивает президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным издания, еще до своего президентства Байден не произвел впечатления на принца. Бен Салман якобы высмеивает американского лидера из-за его ошибок и ставит под сомнение умственные способности Байдена.
Собеседники газеты указали, что Байден больше года уклонялся от переговоров с принцем Саудовской Аравии. Во время встречи политиков в июле саудовские чиновники почувствовали, что американский президент «не хотел там присутствовать», сообщает телеканал «360».
Как отметил специализирующийся на Ближнем Востоке эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия, пишет Газета.ру.
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