СМИ: Саудовский принц усомнился в умственных способностях Байдена

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в личных беседах высмеивает президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

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По данным издания, еще до своего президентства Байден не произвел впечатления на принца. Бен Салман якобы высмеивает американского лидера из-за его ошибок и ставит под сомнение умственные способности Байдена.

Собеседники газеты указали, что Байден больше года уклонялся от переговоров с принцем Саудовской Аравии. Во время встречи политиков в июле саудовские чиновники почувствовали, что американский президент «не хотел там присутствовать», сообщает телеканал «360».

Как отметил специализирующийся на Ближнем Востоке эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСаудовская АравияДжо Байден
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