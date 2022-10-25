СМИ: Саудовский принц усомнился в умственных способностях Байдена

По данным издания, еще до своего президентства Байден не произвел впечатления на принца. Бен Салман якобы высмеивает американского лидера из-за его ошибок и ставит под сомнение умственные способности Байдена.

Собеседники газеты указали, что Байден больше года уклонялся от переговоров с принцем Саудовской Аравии. Во время встречи политиков в июле саудовские чиновники почувствовали, что американский президент «не хотел там присутствовать», сообщает телеканал «360».

Как отметил специализирующийся на Ближнем Востоке эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия, пишет Газета.ру.

