СМИ: рядом с местом взрыва «Северного потока» находился разведывательный корабль ФРГ
Разведывательное судно германских ВМС находилось поблизости от места взрыва газопроводов «Северный поток», сообщил немецкий канал ZDF.
Корабль был рядом с местом происшествия незадолго до подрыва газопроводов, передает телеканал со ссылкой на представителя военного-морского командования ФРГ.
Судно вышло из порта Киль 7 сентября. Оно находилось на расстоянии 11 морских миль от места теракта.
Телеканал отметил, что представители военно-морского командования Германии отказались раскрывать миссию корабля.
Подрыв газопроводов был возможен только при участии государственных органов, считает научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек. Он усомнился в сообщениях западных СМИ о причастности к теракту «украинской группировки», передает НСН.
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