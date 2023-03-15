СМИ: рядом с местом взрыва «Северного потока» находился разведывательный корабль ФРГ

Разведывательное судно германских ВМС находилось поблизости от места взрыва газопроводов «Северный поток», сообщил немецкий канал ZDF.

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Корабль был рядом с местом происшествия незадолго до подрыва газопроводов, передает телеканал со ссылкой на представителя военного-морского командования ФРГ.

Судно вышло из порта Киль 7 сентября. Оно находилось на расстоянии 11 морских миль от места теракта.

Телеканал отметил, что представители военно-морского командования Германии отказались раскрывать миссию корабля.

Подрыв газопроводов был возможен только при участии государственных органов, считает научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек. Он усомнился в сообщениях западных СМИ о причастности к теракту «украинской группировки», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияТерактСеверный Поток
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