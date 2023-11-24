СМИ: Россия и КНР провели секретные переговоры по строительству тоннеля в Крым
Бизнесмены из России и Китая, связанные с правительствами своих стран, провели секретные переговоры по строительству подводного туннеля из Краснодарского края в Крым. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные украинских спецслужб.
Источники газеты утверждают, что обсуждение вопроса, в том числе в очном формате, состоялось в конце октября. Строительство нового транспортного пути объясняют необходимостью защиты от нападений со стороны Украины.
Также в публикации отмечается, что Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности присоединиться к проектам на полуострове, независимо от уровня их сложности. При этом в Крыму, как пишет The Washington Post, был создан российско-китайский консорциум.
Американские чиновники и инженеры, с которыми удалось поговорить газете, заявили, что подобный проект обойдётся минимум в пять млрд долларов.
Ранее Европарламент опубликовал в своих соцсетях карту, где Крым указан частью России. Спустя некоторое время после публикации карту удалили, сообщает RT.
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