СМИ: Россия и КНР провели секретные переговоры по строительству тоннеля в Крым

Источники газеты утверждают, что обсуждение вопроса, в том числе в очном формате, состоялось в конце октября. Строительство нового транспортного пути объясняют необходимостью защиты от нападений со стороны Украины.

Также в публикации отмечается, что Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности присоединиться к проектам на полуострове, независимо от уровня их сложности. При этом в Крыму, как пишет The Washington Post, был создан российско-китайский консорциум.

Американские чиновники и инженеры, с которыми удалось поговорить газете, заявили, что подобный проект обойдётся минимум в пять млрд долларов.

Ранее Европарламент опубликовал в своих соцсетях карту, где Крым указан частью России. Спустя некоторое время после публикации карту удалили, сообщает RT.

