МВД Литвы подтвердило данные о конвоях патрульных вертолетов. Практика такого сопровождения была начата еще в 2020 году. Сейчас число патрульных вылетов увеличилось в четыре раза, пишет «Свободная пресса».

«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — отмечается в статье.

Издание также указывает, что НАТО обеспокоена будущим Сувалкского коридора. Этот польско-литовский пограничный регион находится между Калининградской областью и Белоруссией, пишет РИА ФАН. Текущая обстановка отпугивает туристов от города Сувалки, и местному бизнесу вскоре может потребоваться поддержка государства.

