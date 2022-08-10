СМИ рассказали о слежке литовских вертолетов за российскими поездами

Вертолеты литовских пограничников сопровождают следующие в Калининградскую область российские поезда. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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МВД Литвы подтвердило данные о конвоях патрульных вертолетов. Практика такого сопровождения была начата еще в 2020 году. Сейчас число патрульных вылетов увеличилось в четыре раза, пишет «Свободная пресса».

«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — отмечается в статье.

Издание также указывает, что НАТО обеспокоена будущим Сувалкского коридора. Этот польско-литовский пограничный регион находится между Калининградской областью и Белоруссией, пишет РИА ФАН. Текущая обстановка отпугивает туристов от города Сувалки, и местному бизнесу вскоре может потребоваться поддержка государства.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Калининградская ОбластьЛитва
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