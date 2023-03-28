СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке

Отмечается, что за эти две военные кампании в общей сложности было использовано более 2,3 тонны обедненного урана в 420 снарядах.

При этом после вторжения в Ирак британцы заявили, что «морально признают обязательство» помочь в расчистке местности от осколков, пишет издание.

Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН заявил, что Россия больше не собирается идти на какие-либо уступки после заявлений Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

