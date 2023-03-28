СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке
Великобритания использовала снаряды с обедненным ураном во время военной операции «Буря в пустыне» в 1991 году и при вторжении в Ирак в 2003 году, сообщает британское издание Declassified UK.
Отмечается, что за эти две военные кампании в общей сложности было использовано более 2,3 тонны обедненного урана в 420 снарядах.
При этом после вторжения в Ирак британцы заявили, что «морально признают обязательство» помочь в расчистке местности от осколков, пишет издание.
Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН заявил, что Россия больше не собирается идти на какие-либо уступки после заявлений Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
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