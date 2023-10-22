СМИ: ракеты ATACMS крайне опасны для мирных жителей
Разрешение американского президента Джо Байдена направить на Украину ракеты ATACMS перечеркивает десятилетия страданий мирного населения, оказавшихся под обстрелом этим видом оружия. Об этом заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи, пишет Responsible Statecraft.
«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем», — цитирует Пичи RT.
По его словам, точность попадания таких боеприпасов не самая высокая, след от ущерба для гражданского населения увеличивается. К тому же ATACMS не всегда взрываются после соприкосновения и могут долгое время сохранять угрозу смерти людям, не имеющим отношения к конфликту, пишут «Известия».
Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль обвинил США в том, что поставки ATACMS на Украину ведут Европу к бесконечной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru