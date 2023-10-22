«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем», — цитирует Пичи RT.



По его словам, точность попадания таких боеприпасов не самая высокая, след от ущерба для гражданского населения увеличивается. К тому же ATACMS не всегда взрываются после соприкосновения и могут долгое время сохранять угрозу смерти людям, не имеющим отношения к конфликту, пишут «Известия».

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль обвинил США в том, что поставки ATACMS на Украину ведут Европу к бесконечной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







