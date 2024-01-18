СМИ: При авиаударе по Ирану погибли десять граждан Пакистана

Ракетный удар Пакистана по Ирану утром унес жизни десяти человек, все жертвы оказались гражданами Пакистана. Ракеты были выпущены с помощью беспилотников, сообщает агентство IRNA.

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В результате атаки были разрушены четыре дома, и убиты десять мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Иранский чиновник заявил, что сейчас разведка и профильные ведомства страны выясняют, как им удалось проникнуть на территорию Ирана и жить незамеченными в этих районах.

Ранее вооруженные силы Пакистана были приведены в «чрезвычайно высокую» боевую готовность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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