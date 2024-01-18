СМИ: При авиаударе по Ирану погибли десять граждан Пакистана
Ракетный удар Пакистана по Ирану утром унес жизни десяти человек, все жертвы оказались гражданами Пакистана. Ракеты были выпущены с помощью беспилотников, сообщает агентство IRNA.
В результате атаки были разрушены четыре дома, и убиты десять мирных жителей, в том числе женщины и дети.
Иранский чиновник заявил, что сейчас разведка и профильные ведомства страны выясняют, как им удалось проникнуть на территорию Ирана и жить незамеченными в этих районах.
Ранее вооруженные силы Пакистана были приведены в «чрезвычайно высокую» боевую готовность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Премьер Эстонии Каллас может занять пост Борреля
- Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
- Дженнифер Кулидж снимется в экранизации компьютерной игры Minecraft
- Силовики пришли в офис Wildberries после пожара в Шушарах
- Депутаты Госдумы одобрили законопроект о локализации автомобилей такси
- Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии
- Комедию «Иван Васильевич меняет все» от ТНТ посмотрели 42,5 миллиона зрителей
- СМИ: США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА
- В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах
- АвтоВАЗ начнет продавать автомобили под новым брендом весной 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru