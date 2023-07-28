СМИ: Президент Нигера не собирается уходить в отставку

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить в отставку, сообщает AP со ссылкой на свой источник.

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Он отметил, что стороны продолжают переговоры, однако не в курсе, кто именно участвует в них, и какой формат диалога.

Французская газета Monde в свою очередь заявляет об информации от ряда источников, близких к Базуму, что тот не подавал в отставку.

Ранее сообщалось о диалоге президента Франции Эммануэль Макрон с Мохамедом Базумом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / engr_baiwa
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