СМИ: Президент Нигера не собирается уходить в отставку
28 июля 202313:46
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить в отставку, сообщает AP со ссылкой на свой источник.
Он отметил, что стороны продолжают переговоры, однако не в курсе, кто именно участвует в них, и какой формат диалога.
Французская газета Monde в свою очередь заявляет об информации от ряда источников, близких к Базуму, что тот не подавал в отставку.
Ранее сообщалось о диалоге президента Франции Эммануэль Макрон с Мохамедом Базумом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru