СМИ: Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали
15 июля 202317:57
Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ.
Уточняется, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. Затем его госпитализировали в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet.
В офисе премьера заявили, что Нетаньяху проходит обследование в больнице Шеба и чувствует себя хорошо.
Ранее Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru