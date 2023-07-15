СМИ: Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ.

СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова

Уточняется, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. Затем его госпитализировали в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet.

В офисе премьера заявили, что Нетаньяху проходит обследование в больнице Шеба и чувствует себя хорошо.

Ранее Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИзраильПолитикаГоспитализацияНетаньяху

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