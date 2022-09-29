СМИ предупредили об угрозе отключения мобильной связи в Европе на фоне энергокризиса
Европейские страны могут столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — указывает агентство.
Операторы связи и правительства региона работают, чтобы удостовериться, что у власти имеют план по обеспечению оказания критически важных услуг. По информации источников, некоторые компании — в частности, Nokia и Ericsson — сотрудничают с операторами для смягчения последствий возможного энергодефицита. Как указывает Reuters, в Европе недостаточно резервных систем, которые могли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.
«Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно... Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах», — отметила глава Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло.
Эксперт подчеркнула, что Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны во Франции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru