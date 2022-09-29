СМИ предупредили об угрозе отключения мобильной связи в Европе на фоне энергокризиса

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — указывает агентство.

Операторы связи и правительства региона работают, чтобы удостовериться, что у власти имеют план по обеспечению оказания критически важных услуг. По информации источников, некоторые компании — в частности, Nokia и Ericsson — сотрудничают с операторами для смягчения последствий возможного энергодефицита. Как указывает Reuters, в Европе недостаточно резервных систем, которые могли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

«Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно... Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах», — отметила глава Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло.

Эксперт подчеркнула, что Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны во Франции.

