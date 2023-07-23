СМИ: предсказание Байдена о собственной смерти не сбылось
23 июля 202308:02
Появилась видеозапись, на которой действующий глава государства Джо Байден говорит о том, что, скорее всего, он не доживет до 2020 года, сообщает газета New York Post, которая обнародовала видео.
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«В 2020 году, по всей видимости, я уже умру», — сказал в 1991 году Байден, выступая перед студентами Детройтского юридического колледжа. Тогда политик занимал пост сенатора от штата Делавэр.
Ранее врач заявил, что Байден может умереть в середине второго срока президентства
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru