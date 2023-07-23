СМИ: предсказание Байдена о собственной смерти не сбылось

Появилась видеозапись, на которой действующий глава государства Джо Байден говорит о том, что, скорее всего, он не доживет до 2020 года, сообщает газета New York Post, которая обнародовала видео.

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«В 2020 году, по всей видимости, я уже умру», — сказал в 1991 году Байден, выступая перед студентами Детройтского юридического колледжа. Тогда политик занимал пост сенатора от штата Делавэр.

Ранее врач заявил, что Байден может умереть в середине второго срока президентства

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ФОТО: скриншот с видео
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