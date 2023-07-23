СМИ: предсказание Байдена о собственной смерти не сбылось

«В 2020 году, по всей видимости, я уже умру», — сказал в 1991 году Байден, выступая перед студентами Детройтского юридического колледжа. Тогда политик занимал пост сенатора от штата Делавэр.

Ранее врач заявил, что Байден может умереть в середине второго срока президентства

