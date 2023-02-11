СМИ: Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без датского госпиталя

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить от Дании полевой госпиталь и палатки, ранее переданные Копенгагеном Украине. Об этом сообщает Датское радио (DR).

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По словам представителя датского Агентства по чрезвычайным ситуациям Брайана Тесте Кристенсена, датская сторона подарила свой передвижной госпиталь Киеву.

«Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила», — отметил Кристенсен.

DR указывает, что госпиталь, а также теплые палатки могли бы сыграть ключевую роль в ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии. Телерадиокомпания отмечает, что спасательные работы в обеих странах продолжаются на фоне морозов.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки зафиксировали также на территории Сирии. В результате стихийного бедствия в турецких провинциях погибли более 20 тысяч человек, жертвами ЧС в Сирии стали 1387 человек.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ДанияСирияТурцияЗемлетрясение
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