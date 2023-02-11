СМИ: Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без датского госпиталя
Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить от Дании полевой госпиталь и палатки, ранее переданные Копенгагеном Украине. Об этом сообщает Датское радио (DR).
По словам представителя датского Агентства по чрезвычайным ситуациям Брайана Тесте Кристенсена, датская сторона подарила свой передвижной госпиталь Киеву.
«Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила», — отметил Кристенсен.
DR указывает, что госпиталь, а также теплые палатки могли бы сыграть ключевую роль в ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии. Телерадиокомпания отмечает, что спасательные работы в обеих странах продолжаются на фоне морозов.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки зафиксировали также на территории Сирии. В результате стихийного бедствия в турецких провинциях погибли более 20 тысяч человек, жертвами ЧС в Сирии стали 1387 человек.
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