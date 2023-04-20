СМИ: Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз украинских продуктов
Власти Польши предложили запретить ввоз с Украины в Евросоюз не только зерна, но и других продуктов питания, в том числе птицы, сахара и фруктов. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария временно запретили импорт украинского зерна и некоторых продуктов растительного и животного происхождения, поступающих на общий рынок без уплаты пошлин.
По данным RMF FM, Варшава намерена включить в список ограничений мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар, мед.
Расширение перечня запрещенной продукции поддерживают Болгария и Венгрия. Так, София хочет запретить поставки украинских муки и масла, Будапешт — муки, птицы, и меда, пишет RT.
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