СМИ: пограничники Румынии обнаружили в горах украинских вооруженных коллег

Пограничники Румынии наткнулись на трех коллег из Украины, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, сообщает Antena 3.

Они были вооружены автоматами. Незаконное пересечение границы произошло возле Вишеу-де-Сус. Задержанные пограничники Украины утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах. Их передадут украинским властям.

Как сообщили в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаПограничникиРумыния

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