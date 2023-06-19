СМИ: пограничники Румынии обнаружили в горах украинских вооруженных коллег

Пограничники Румынии наткнулись на трех коллег из Украины, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, сообщает Antena 3.

Они были вооружены автоматами. Незаконное пересечение границы произошло возле Вишеу-де-Сус. Задержанные пограничники Украины утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах. Их передадут украинским властям.

Как сообщили в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище.

