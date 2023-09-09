СМИ: Подросток в США умер после того, как съел популярные в TikTok чипсы

Уточняется, что 14-летний подросток попробовал чипс от бренда Paqui. По информации производителя, продукт содержит приправы из перца Carolina Reaper и перца Naga Viper. Они занимают 1-е и 6-е места по жгучести соответственно, а их острота составляет 1,7 и 1,4 млн единиц по шкале Сковилла, тогда как, например, халапеньо по той же шкале набирает до 8 тысяч единиц. После поедания острой чипсы подросток пожаловался на сильные боли в животе и вскоре умер.

Одна чипса продаётся в упаковке в форме гроба с предупреждением о возможных последствиях и противопоказаниях. В их числе аллергия, повышенная чувствительность к острому и “любые другие”. Производитель предписывает хранить чипс в недоступном для детей месте и при любых проблемах советует обратиться к врачу.



После Paqui выступила с заявлением о снятии товаров с полок магазинов. Компания также предлагает вернуть средства за уже купленные, но ещё не употребленные чипсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

