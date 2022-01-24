СМИ: Поднявшие мятеж военные задержали президента Буркина-Фасо

Взбунтовавшиеся военные задержали президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, глава государства содержится на одной из армейских баз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и среди дипломатов.

По данным СМИ, речь идет о лагере Сангуле-Ламизана, в котором находятся генштаб армии и тюрьма.

Накануне стало известно, что на ряде армейских баз в Буркина-Фасо произошел мятеж военнослужащих. Бунтовщики потребовали отставки Каборе. Отмечалось, что президент якобы находится под охраной сил жандармерии.

При этом СМИ и очевидцы сообщали о стрельбе в столице страны Уагадугу и вертолетах в небе над городом. На всей территории страны был введен комендантский час «до дальнейших распоряжений». Кроме того, появились сообщения о том, что семья Каборе покинула западноафриканскую страну.

