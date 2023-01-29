СМИ: План Зеленского по захвату Крыма - безумие и может обернуться ядерной войной

«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Украины, и США её поддерживают», — считает он.

По его мнению, США перешли через красные линии, пообещав в 2008 году включить Украину в НАТО. Стратегической важностью Украины для России объяснил обозреватель современные действия Москвы.

Дреер также считает, что эскалация конфликта на Украине не отвечает интересам простых американцев и европейцев из-за угрозы перерасти «в ядерный».

«Если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени», — пишет автор.

Ранее американский обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в публикации для издания The American Conservative объяснил, почему намерение Киева захватить Крым является бессмысленным.