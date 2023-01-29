СМИ: План Зеленского по захвату Крыма - безумие и может обернуться ядерной войной
План президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым нереален, но способен привести к началу третьей мировой войны.Об этом заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.
«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Украины, и США её поддерживают», — считает он.
По его мнению, США перешли через красные линии, пообещав в 2008 году включить Украину в НАТО. Стратегической важностью Украины для России объяснил обозреватель современные действия Москвы.
Дреер также считает, что эскалация конфликта на Украине не отвечает интересам простых американцев и европейцев из-за угрозы перерасти «в ядерный».
«Если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени», — пишет автор.
Ранее американский обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в публикации для издания The American Conservative объяснил, почему намерение Киева захватить Крым является бессмысленным.
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