СМИ: Песков подчеркнул неизбежность приобретения российского газа Европой

Евросоюз неминуемо будет вынужден покупать российский газ, а «Турецкий поток» — единственный надежный газопровод. Так прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о строительстве в Турции газового хаба пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Путин заявил о попытке подрыва газопровода «Турецкий поток»

По словам Пескова, сейчас Евросоюз обречен приобретать у США сжиженный природный газ. Хаб в Турции станет ему удачной альтернативой. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что из Турции можно было бы снабжать топливом всех желающих.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЕвропаДмитрий ПесковТурцияСеверный Поток
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