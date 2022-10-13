СМИ: Песков подчеркнул неизбежность приобретения российского газа Европой

По словам Пескова, сейчас Евросоюз обречен приобретать у США сжиженный природный газ. Хаб в Турции станет ему удачной альтернативой. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что из Турции можно было бы снабжать топливом всех желающих.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

