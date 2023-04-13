СМИ: Пентагон подозревает генсека ООН Гутерриша в симпатиях к России

В секретных документах Пентагона слитых во всемирную сеть есть материалы, созданные на основе разведданных, анализирующие поведение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает ВВС.

В Минобороны США считают, что он поддерживает Россию. По данным американской разведки, Гутерриш слишком охотно приспосабливается к российским интересам.

СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона

В документах указывается, что генсек ООН выражал тревогу насчет отправки оружия на Украину, кроме того, он отстаивал интересы России в ходе переговоров по сохранению продуктовой сделки. По мнению аналитиков Пентагона, Гутерриш мешает Западу привлечь Москву к ответственности за агрессию в отношении Украины.

ВВС также отмечает, что США давно следят за ООН, и новые сведения о Гутеррише могут ему навредить.

Ранее СМИ сообщали, что источник утечки из Пентагона может находиться в ЦРУ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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