СМИ: Пентагон подозревает генсека ООН Гутерриша в симпатиях к России

В документах указывается, что генсек ООН выражал тревогу насчет отправки оружия на Украину, кроме того, он отстаивал интересы России в ходе переговоров по сохранению продуктовой сделки. По мнению аналитиков Пентагона, Гутерриш мешает Западу привлечь Москву к ответственности за агрессию в отношении Украины.

ВВС также отмечает, что США давно следят за ООН, и новые сведения о Гутеррише могут ему навредить.

Ранее СМИ сообщали, что источник утечки из Пентагона может находиться в ЦРУ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

