СМИ: Папа Римский перенес хирургическую операцию

Хирурги итальянской клиники «Джемелле» провели операцию Папе Римскому Франциску, сообщает новостной телеканал RaiNews24.

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Понтифику провели операцию под общим наркозом. Святой престол заявил, что Франциску должны были сделать лапаротомию (разрез в области живота) и протезирование брюшной полости.

Речь идет о грыже, которая образовалась у понтифика на рубце после предыдущей операции. Он перенес хирургическое вмешательство в июле 2021 года.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский преподнес Папе Римскому подарки, оскорбляющие христианство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БолезньОперацияПапа Римский Франциск

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