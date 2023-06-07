СМИ: Папа Римский перенес хирургическую операцию
Хирурги итальянской клиники «Джемелле» провели операцию Папе Римскому Франциску, сообщает новостной телеканал RaiNews24.
Понтифику провели операцию под общим наркозом. Святой престол заявил, что Франциску должны были сделать лапаротомию (разрез в области живота) и протезирование брюшной полости.
Речь идет о грыже, которая образовалась у понтифика на рубце после предыдущей операции. Он перенес хирургическое вмешательство в июле 2021 года.
Итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский преподнес Папе Римскому подарки, оскорбляющие христианство, передает «Радиоточка НСН».
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